Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сбой произошел в работе мобильного интернета оператора "Билайн", следует из данных, опубликованных на сервисе детектора сбоев Downradar.

Согласно информации портала, 53% заявивших о проблеме абонентов посетовали на работу мобильного интернета. При этом 9% пожаловались на работу домашнего интернета. Еще 14% пользователей рассказали об общем сбое. Больше всего неполадок заметили в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже.

В компании "Билайн" подтвердили факт сбоя с работой мобильного интернета в некоторых российских регионах, пишет РИА Новости. Оператор заявил, что причины сбоя локализованы, сейчас в большинстве областей доступ восстановлен.

Ранее сбой зафиксировали в работе мобильного приложения банка "Тинькофф". Пользователи столкнулись с трудностями при попытке совершить перевод. Функция перевода по системе быстрых платежей также не работала.

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