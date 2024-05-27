Функция проверки новостей на фейк появится в Telegram

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В исходном коде бета-версии мессенджера Telegram для Android найдена функция Fact Check, предназначенная для проверки фактов. Об этом сообщается в телеграм-канале "Код Дурова".

В коде обнаружено, что в рамках новой функции мессенджер будет сотрудничать с агентствами, которые занимаются проверкой информации. Также правительства стран сами смогут назначать агентства, которые будут работать с Telegram, говорится в публикации.

В материале указано, что работа Fact Check будет прозрачной. К сообщениям в мессенджере функция будет добавлять поясняющую информацию, а обычные пользователи не смогут влиять на контент, предоставляемый Fact Check.

В середине апреля в мессенджере Telegram появилась функция, позволяющая создавать собственные стикеры и наборы. Отмечается, что сделать это пользователь может из любой фотографии из галереи своего устройства. Готовый стикер можно отправить в чат или добавить в набор.