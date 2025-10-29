Армия Израиля вернулась к соблюдению режима прекращения огня в Газе

Фото: ТАСС/EPA/SABER MOHAMMED

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернулась к соблюдению режима прекращения огня в секторе Газа после ночных ударов по анклаву, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Уточняется, что израильские военные ликвидировали 30 палестинских радикалов ХАМАС, которые занимали командные должности в вооруженных группировках, действующих в Газе.

"ЦАХАЛ продолжит поддерживать соглашение о прекращении огня и будет решительно реагировать на любые его нарушения", – говорится в публикации.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана в начале октября. Радикалы должны были освободить всех заложников, а израильская сторона – вывести свои войска на согласованную линию.

Однако израильские военные продолжили наносить удары по Газе, служба гражданской обороны города зарегистрировала множественные взрывы. В ЦАХАЛ атаки объяснили угрозой со стороны ХАМАС.

28 октября премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху приказал нанести мощные удары по Газе. В результате, по данным СМИ, погиб 91 человек – это самое большое количество жертв с момента, когда Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня.