Al Jazeera: число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 90

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER

Количество погибших от ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 91 человека. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в экстренных службах анклава.

Журналисты отметили, что такое число жертв является самым большим среди жителей Газы с момента, когда Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. Движение должно было освободить всех заложников, а израильская сторона – вывести свои войска на согласованную линию.

Однако после этого израильские военные продолжили удары по Газе, а служба гражданской обороны города зафиксировала многочисленные взрывы. В Армии обороны Израиля заявляли, что удар был нанесен по группе палестинских радикалов, которые представляли угрозу для войск ЦАХАЛ.

Спустя время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными приказал нанести мощные удары по Газе. В связи с этим палестинское движение отложило запланированную на 28 октября передачу тела израильского заложника.

