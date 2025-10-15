15 октября, 12:13Политика
Судмедэксперты Израиля не смогли опознать одно из переданных из Газы тел
Фото: ТАСС/Zuma
Национальный институт судебной медицины Израиля не смог опознать одно из тел, которое было передано из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии еврейского государства.
Как отметили военные, после завершения процедуры опознания судмедэксперты заключили, что четвертое тело "не совпадает ни с одним из заложников".
Военнослужащие Израиля в секторе Газа получили от сотрудников Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников 14 октября.
Израиль и палестинское движение ХАМАС 9 октября договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта. 13-го числа ХАМАС передало две группы заложников.
Всего в рамках первой фазы мирного соглашения радикальное палестинское движение освободило 20 человек. В их числе был уроженец Донбасса Максим Харкин.
