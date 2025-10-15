Израиль получил останки четырех заложников в Газе

Фото: depositphotos/azarbico

Военнослужащие Израиля в секторе Газа получили от сотрудников Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

В заявлении отмечается, что в данный момент военные везут останки в Израиль. После этого тела будут доставлены в Национальный центр судебной медицины для проведения процедуры идентификации.

Ранее палестинское движение ХАМАС передало Израилю две группы заложников в рамках первого этапа мирного соглашения. Теперь у группировки не осталось живых израильских заложников. Сейчас ведется передача тел погибших пленных.

Всего ХАМАС освободило 20 человек. В их числе был уроженец Донбасса Максим Харкин.