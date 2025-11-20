Володин заявил, что снабжающих Украину оружием ждет ответственность

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Западные страны, которые втянули Украину в войну с Россией, будут привлечены к ответственности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Спикер ГД подчеркнул, что к ответственности будут привлечены все, кто "наводнил" Украину оружием и поддержал неонацистский режим.

Кроме того, по словам Володина, украинский президент Владимир Зеленский и его "приспешники" скоро потеряют власть в стране. Он отметил, что "завтра" их не будет на Украине, поскольку все, что они делали, было направлено против украинского народа, а также против мировых договоренностей и институтов безопасности.

20 ноября депутаты Госдумы рассматривают обращение палаты к правительству РФ по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов.

Ранее стало известно, что Минфин РФ подготовил проект ответных мер на случай недружественных действий Запада в отношении замороженных активов РФ. В частности, Москва примет аналогичные ответные меры.

До этого бельгийский депозитарий Euroclear не исключил подачи иска против Евросоюза, чтобы блокировать решение о конфискации российских активов. На этом фоне постпред США при НАТО Мэттью Уитакер призвал Европу занять более жесткую позицию по отношению к России в этом вопросе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также указал на то, что в случае принятия решения о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины ЕС грозит крах евро и судебные иски.

