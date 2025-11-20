Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 13:13

Политика

Володин заявил, что снабжающих Украину оружием ждет ответственность

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Западные страны, которые втянули Украину в войну с Россией, будут привлечены к ответственности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Спикер ГД подчеркнул, что к ответственности будут привлечены все, кто "наводнил" Украину оружием и поддержал неонацистский режим.

Кроме того, по словам Володина, украинский президент Владимир Зеленский и его "приспешники" скоро потеряют власть в стране. Он отметил, что "завтра" их не будет на Украине, поскольку все, что они делали, было направлено против украинского народа, а также против мировых договоренностей и институтов безопасности.

20 ноября депутаты Госдумы рассматривают обращение палаты к правительству РФ по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов.

Ранее стало известно, что Минфин РФ подготовил проект ответных мер на случай недружественных действий Запада в отношении замороженных активов РФ. В частности, Москва примет аналогичные ответные меры.

До этого бельгийский депозитарий Euroclear не исключил подачи иска против Евросоюза, чтобы блокировать решение о конфискации российских активов. На этом фоне постпред США при НАТО Мэттью Уитакер призвал Европу занять более жесткую позицию по отношению к России в этом вопросе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также указал на то, что в случае принятия решения о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины ЕС грозит крах евро и судебные иски.

Читайте также


политика

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика