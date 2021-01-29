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Вирусолог рассказал, когда в 2021 году россияне смогут снять маски

Ковид-аксессуар. Откажутся ли россияне от масок в 2021 году
общество

В 2021 году россияне, вероятно, смогут отказаться от ношения масок в общественных местах. Такое предположение высказали в Роспотребнадзоре. Разбираемся, когда и при каких условиях исчезнет коронавирусный аксессуар.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Больше не тренд?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что уже в 2021 году люди смогут отказаться от ношения защитных медицинских масок в общественных местах.

"Надежда, безусловно, есть, и эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом. И во-вторых, мы прививаемся", – сказала она.

Сегодня порядка 20–25% россиян в среднем уже выработали антитела к этому вирусу. Но привить нужно всех, кто сегодня еще не переболел.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Вместе с тем глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ситуация постепенно стабилизируется, заболеваемость инфекцией, как и предполагалось, снижается.

"По его принадлежности к коронавирусам респираторный вирус должен иметь сезонность. Он ее и подтверждает. И вот сегодня он потихонечку уходит. Это еще свидетельство того, что все мы соблюдаем требования", – объяснила Попова.

Фото: Москва24/Антон Великжанин

Чуть-чуть потерпеть

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с Москвой 24 предположил, что уже к лету россияне смогут отказаться от масок.

"Предпосылки к этому есть. Во-первых, то, что у нас есть вакцина, а во-вторых, то, что у нас наблюдается медленное снижение кривой заболеваемости... Те, кто принимает решения, ориентируются как раз на эту кривую. Если вспышек не будет, откажемся – вполне оправданный шаг", – сказал он.

Если эта тенденция будет продолжаться, тем более если снижение будет более крутым, к лету, может быть, откажемся и от масок. Я думаю, что к лету улучшится ситуация в силу возрастания иммунитета. Летом и вирус распространяется хуже.
Алексей Аграновский
вирусолог

По мнению специалиста, ношение маски может надолго укорениться в сознании россиян. "Даже после отмены еще на психологическом уровне у людей останется, что маски нужно носить. Мы приобретаем навыки, чтобы, возможно, бороться с будущими неприятностями, вызовами", – объяснил Аграновский.

В свою очередь, психолог Андрей Зберовский уверен, что россияне будут рады расстаться с маской. Об этом он рассказал в интервью Москве 24.

"Реакция человека на изменения стандартов поведения в обществе всегда связана с той информационной подготовкой, которая проводится в СМИ. Если одновременно с сообщением, что уже можно ходить без масок, будет соответствующая статистика по снижению заболеваемости, то подавляющее большинство граждан расстанется с масками очень легко, особенно молодое поколение", – сказал специалист.

В целом наше российское общество имеет ярко выраженную культурную, психологическую особенность, связанную с пофигизмом, легкомысленным отношением к своему здоровью. Я думаю, что в нашей конкретно стране снятие масок произойдет относительно безболезненно психологически. Люди будут этому рады.
Андрей Зберовский
психолог

Вместе с тем, по мнению психолога, пожилые граждане, а также те, у кого есть различные хронические заболевания, будут неохотно расставаться с главным аксессуаром пандемии.

"Эти люди будут еще длительное время пользоваться масками даже не на уровне привычки, а на уровне осознания, что им это нужно", – объяснил Зберовский.

Кроме того, между приверженцами ношения масок и теми, кто от них быстро откажется, первое время, вероятно, будут возникать конфликтные ситуации, заключил психолог.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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