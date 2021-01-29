Вирусолог рассказал, когда в 2021 году россияне смогут снять маски

В 2021 году россияне, вероятно, смогут отказаться от ношения масок в общественных местах. Такое предположение высказали в Роспотребнадзоре. Разбираемся, когда и при каких условиях исчезнет коронавирусный аксессуар.
Больше не тренд?
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что уже в 2021 году люди смогут отказаться от ношения защитных медицинских масок в общественных местах.
"Надежда, безусловно, есть, и эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом. И во-вторых, мы прививаемся", – сказала она.
Вместе с тем глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ситуация постепенно стабилизируется, заболеваемость инфекцией, как и предполагалось, снижается.
"По его принадлежности к коронавирусам респираторный вирус должен иметь сезонность. Он ее и подтверждает. И вот сегодня он потихонечку уходит. Это еще свидетельство того, что все мы соблюдаем требования", – объяснила Попова.
Чуть-чуть потерпеть
Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с Москвой 24 предположил, что уже к лету россияне смогут отказаться от масок.
"Предпосылки к этому есть. Во-первых, то, что у нас есть вакцина, а во-вторых, то, что у нас наблюдается медленное снижение кривой заболеваемости... Те, кто принимает решения, ориентируются как раз на эту кривую. Если вспышек не будет, откажемся – вполне оправданный шаг", – сказал он.
По мнению специалиста, ношение маски может надолго укорениться в сознании россиян. "Даже после отмены еще на психологическом уровне у людей останется, что маски нужно носить. Мы приобретаем навыки, чтобы, возможно, бороться с будущими неприятностями, вызовами", – объяснил Аграновский.
В свою очередь, психолог Андрей Зберовский уверен, что россияне будут рады расстаться с маской. Об этом он рассказал в интервью Москве 24.
"Реакция человека на изменения стандартов поведения в обществе всегда связана с той информационной подготовкой, которая проводится в СМИ. Если одновременно с сообщением, что уже можно ходить без масок, будет соответствующая статистика по снижению заболеваемости, то подавляющее большинство граждан расстанется с масками очень легко, особенно молодое поколение", – сказал специалист.
Вместе с тем, по мнению психолога, пожилые граждане, а также те, у кого есть различные хронические заболевания, будут неохотно расставаться с главным аксессуаром пандемии.
"Эти люди будут еще длительное время пользоваться масками даже не на уровне привычки, а на уровне осознания, что им это нужно", – объяснил Зберовский.
Кроме того, между приверженцами ношения масок и теми, кто от них быстро откажется, первое время, вероятно, будут возникать конфликтные ситуации, заключил психолог.