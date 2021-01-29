Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:06

Мурашко: февраль – март могут стать переломными в борьбе с коронавирусом

общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что переломными в борьбе с коронавирусом в России могут стать февраль и март. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы сегодня делаем все. Я думаю, февраль – март станут переломным моментом и пандемия начнет отступать", – отметил он.

Глава Минздрава подчеркнул, что для массовой вакцинации населения страны уже выпущено более 4 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Ранее вирусолог Александр Бутенко рассказал, что в России наблюдается спад по заражению коронавирусом. По его словам, страна миновала плато по COVID-19.

А замдиректора Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что в России стабилизация ситуации с COVID-19 может продлиться около двух месяцев, затем заболеваемость начнет снижаться.

В России выявлено 3 813 048 случаев COVID-19, вылечились 3 255 462 человека, скончались 72 185.

В Москве изучат возможность применения плазмы вакцинированных от COVID-19

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать