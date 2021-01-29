Мурашко: февраль – март могут стать переломными в борьбе с коронавирусом

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что переломными в борьбе с коронавирусом в России могут стать февраль и март. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы сегодня делаем все. Я думаю, февраль – март станут переломным моментом и пандемия начнет отступать", – отметил он.

Глава Минздрава подчеркнул, что для массовой вакцинации населения страны уже выпущено более 4 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Ранее вирусолог Александр Бутенко рассказал, что в России наблюдается спад по заражению коронавирусом. По его словам, страна миновала плато по COVID-19.

А замдиректора Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что в России стабилизация ситуации с COVID-19 может продлиться около двух месяцев, затем заболеваемость начнет снижаться.

В России выявлено 3 813 048 случаев COVID-19, вылечились 3 255 462 человека, скончались 72 185.