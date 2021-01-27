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Общество

19:20

Вирусолог заявил, что Россия миновала плато по коронавирусу

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России наблюдается спад по заражению коронавирусом, заявил профессор, специалист по вирусологии и глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ "НИИ вирусологии имени Ивановского" Александр Бутенко.

По его словам, страна миновала плато по COVID-19.

"Еще пару недель назад в Москве было примерно 7 000 новых случаев, а сейчас до 2 500. Это уже трехкратное снижение", – приводит URA.ru слова Бутенко.

При этом специалист отметил, что существующих объемов вакцинации пока недостаточно для достижения коллективного иммунитета.

А заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков предположил, что количество зараженных уменьшилось из-за новых правил тестирований. Он подчеркнул, что в ВОЗ пытались сократить число ложноположительных тестов.

Ранее стало известно, что в мире выявлено уже 100 388 749 случаев коронавируса, выздоровели 72 429 277 человек, скончались 2 155 444 человека.

В России за последние сутки зафиксировали 17 741 новый случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Без клинических проявлений заболевание было выявлено у 1 834 пациентов.

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