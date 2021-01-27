Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса может затянуться. Об этом он сообщил во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться ее неконтролируемые очаги", – подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что инфекции при распространении не имеют границ, поэтому он призвал сделать выводы из сложившейся ситуации и предложить меры, направленные на повышение эффективности системы мониторинга появления и развития подобных болезней.

Ранее замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский допустил, что пандемия коронавируса может усилиться. Специалист подчеркнул, что в связи с этим нельзя отказываться от масок и перчаток, ношение которых необходимо до формирования иммунной прослойки населения.

При этом он выразил мнение, что частичное снятие ограничений не сыграет ключевой роли в развитии эпидемиологической обстановки.

