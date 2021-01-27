В России выявили 17 741 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России за последние сутки зафиксировали 17 741 новый случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19. Без клинических проявлений заболевание было выявлено у 1 834 пациентов.
В Москве выявили 1 837 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 813, в Московской области – 928, в Нижегородской области – 474, в Воронежской области – 384, в Ростовской области – 379, в Свердловской области – 368.
Всего в РФ зарегистрировано 3 774 672 случая коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Республике Тыва, Республике Алтай, Москве, Ямало-Ненецком АО, Республике Хакасия, Псковской и Костромской областях.
За последние сутки в РФ умерли 594 пациента с подтвержденным COVID-19. За весь период по России умерли 71 076 человек.
За прошедшие 24 часа в России от коронавируса вылечились 27 922 человека, а весь период пандемии – 3 202 483 человека.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее заявил, что заметное снижение заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, начнется в марте.
До этого Горелов указал, что уменьшение числа новых случаев COVID-19 в России произошло благодаря новогодним праздникам, во время которых была низкая социальная активность.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что в марте сокращение числа новых случаев заболевания можно ожидать в 1,5–2 раза.
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