В России выявили 18 241 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России выявили 18 241 новый случай коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19. Без клинических проявлений заболевание было выявлено у 1 933 пациентов.

В Москве выявили 2 317 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 510, в Московской области – 1 129, в Нижегородской области – 461, в Воронежской области – 383, в Ростовской области – 382, в Свердловской области – 358, в Красноярском крае – 324, в Пермском крае – 292, в Вологодской области – 291.

Всего в России зарегистрирован 3 756 931 случай коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Республике Тыва, Республике Алтай, Ямало-Ненецком АО, Костромской области.

За последние сутки в РФ умерли 564 пациента с подтвержденным COVID-19. При этом вылечились 23 798 человек.

Накануне Владимир Путин заявил, что появилась возможность аккуратно снимать ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. По его словам, в целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется.

Также глава государства обратил внимание на то, что российская вакцина от коронавируса зарегистрирована в 13 странах. Эксперт международного научного экспертного совета по вакцине "Спутник V" Карлос Сала заявлял, что российский препарат от коронавируса имеет преимущество перед другими аналогичными разработками.

