Ученые назвали два "предвестника госпитализации" при коронавирусе

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Длительная лихорадка и полное отсутствие аппетита при коронавирусе могут свидетельствовать о том, что человеку потребуется госпитализация. Об этом сообщает Express.

Такие данные получили создатели приложения COVID Symptom Study Клэр Стивс и Тим Спектор. Программа собирает информацию о течении COVID-19.

Ранее стало известно, что в мире выявлено уже 100 388 749 случаев коронавируса, выздоровели 72 429 277 человек, скончались 2 155 444 человека.

В России за последние сутки зафиксировали 17 741 новый случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Без клинических проявлений заболевание было выявлено у 1 834 пациентов.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал, что коронавирус может стать системным заболеванием. Он отметил, что в мире существуют подобные примеры, когда болезни становились эндемическими, системными.

