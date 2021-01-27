Психотерапевт объяснил, как бороться со страхом заболеть коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-психотерапевт Александр Федорович рассказал Москве 24, что поможет снизить страх заражения коронавирусом.
По мнению специалиста, человек, который готов заболеть, заболеет, поскольку навязчивые мысли только истощают. Справиться со страхом заразиться поможет умение адекватно воспринимать и анализировать полученную информацию, подчеркнул психотерапевт.
"Например, выступает академик и говорит, что все ужасно, мы все заболеем. Потом человек переключает канал, там говорят, что нет никакой эпидемии, все это чушь. И в этот момент перед человеком встает необходимость сделать выбор, то есть он будет приверженцем той или другой идеи", – объяснил Федорович.
Вместе с тем, по словам Федоровича, важно работать над своими мыслями, а не бежать от них. Он подчеркнул, что есть специальные техники, которые в этом помогут. "Они абсолютно официальные, например, дистанцирование, спасительные мысли, утопические – целый эффективный комплекс, которым владеют психотерапевты", – пояснил специалист.
А вот хобби отвлечься от навязчивых мыслей не поможет, уверен психотерапевт. "Как только мы утратим силы на то, чтобы отвлекаться, а нам же нужны силы, чтобы заставить себя читать книжку, слушать музыку, качаться, еще там что-то, как только мы устаем и эту тему бросаем, мысли к нам возвращаются моментально. От себя не убежишь", – подытожил Федорович.
Ранее эксперт по статистике и моделированию центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что показатели заболеваемости и смертности от коронавируса к середине весны могут ощутимо снизиться.
"Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком", – заявил он.
Специалист подчеркнул: необходима всеобщая вакцинация населения, чтобы предотвратить появление новой волны коронавирусной инфекции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: