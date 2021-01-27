Психотерапевт объяснил, как бороться со страхом заболеть коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-психотерапевт Александр Федорович рассказал Москве 24, что поможет снизить страх заражения коронавирусом.

По мнению специалиста, человек, который готов заболеть, заболеет, поскольку навязчивые мысли только истощают. Справиться со страхом заразиться поможет умение адекватно воспринимать и анализировать полученную информацию, подчеркнул психотерапевт.

"Например, выступает академик и говорит, что все ужасно, мы все заболеем. Потом человек переключает канал, там говорят, что нет никакой эпидемии, все это чушь. И в этот момент перед человеком встает необходимость сделать выбор, то есть он будет приверженцем той или другой идеи", – объяснил Федорович.





Александр Федорович врач-психотерапевт Если человек не тревожный, то его и коронавирус тревожить не будет. То есть спокойствие – это вопрос выбора: во что хотим, в то и верим. Это вопрос информированности. Люди, здраво оценивающие ситуацию, способны делать умозаключения, которые для них спасительны.

Вместе с тем, по словам Федоровича, важно работать над своими мыслями, а не бежать от них. Он подчеркнул, что есть специальные техники, которые в этом помогут. "Они абсолютно официальные, например, дистанцирование, спасительные мысли, утопические – целый эффективный комплекс, которым владеют психотерапевты", – пояснил специалист.



А вот хобби отвлечься от навязчивых мыслей не поможет, уверен психотерапевт. "Как только мы утратим силы на то, чтобы отвлекаться, а нам же нужны силы, чтобы заставить себя читать книжку, слушать музыку, качаться, еще там что-то, как только мы устаем и эту тему бросаем, мысли к нам возвращаются моментально. От себя не убежишь", – подытожил Федорович.

Ранее эксперт по статистике и моделированию центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что показатели заболеваемости и смертности от коронавируса к середине весны могут ощутимо снизиться.

"Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком", – заявил он.

Специалист подчеркнул: необходима всеобщая вакцинация населения, чтобы предотвратить появление новой волны коронавирусной инфекции.