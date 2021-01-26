Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в апреле

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Показатели заболеваемости и смертности от коронавируса к середине весны могут снизиться вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

"Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком", – сказал Тавадян.

Специалист подчеркнул, что для предотвращения появления новой волны коронавирусной инфекции необходима всеобщая вакцинация населения.

Накануне Владимир Путин заявил, что появилась возможность аккуратно снимать ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. По его словам, в целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Президент отметил, что количество людей, которые выздоровели, превышает количество зараженных.

Также глава государства обратил внимание на то, что российская вакцина от коронавируса зарегистрирована в 13 странах. Эксперт международного научного экспертного совета по вакцине "Спутник V" Карлос Сала заявлял, что российский препарат от коронавируса имеет преимущество перед другими аналогичными разработками.

