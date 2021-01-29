Мурашко рекомендовал госпитализировать пожилых с COVID-19 для профилактики

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал госпитализировать пожилых людей с COVID-19 для профилактики. Он также отметил, что коечного фонда для этого достаточно.

"Ничего страшного, если госпитализировать пожилых людей с профилактической целью, чтобы не дожидаться каких-то тяжелых осложнений", – сказал он.

Мурашко также считает, что в России переломный момент в борьбе с коронавирусом может наступить в феврале – марте. По его словам, именно в этот период есть шанс, что пандемия начнет отступать.

Ранее министр сообщил, что коронавирусная инфекция может стать причиной осложнения основного заболевания, поэтому после выписки за пациентами с хроническими болезнями надо продолжать наблюдение.