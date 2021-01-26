Мурашко заявил, что иммунитет у перенесших COVID-19 сохраняется около 7–8 месяцев

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Иммунитет у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, сохраняется порядка 7–8 месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.



"Мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то 7–8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет", – отметил он.

Также Мурашко добавил, что число пациентов с COVID-19, находящихся под медицинским наблюдением, с начала года сократилось на 11%.

"Это положительная динамика", – подчеркнул глава Минздрава.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.