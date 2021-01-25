Иммунолог сообщил о ходе исследований "Спутника V" в Венесуэле

06:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера рассказал о ходе исследований российской вакцины "Спутник V" в Венесуэле. Он отметил, что у российского препарата отсутствуют серьезные побочные действия.
"Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены, картина такая же, как и в странах, которые начали массовую вакцинацию этим препаратом – России и Аргентине", – цитирует Гарсиа РИА Новости.
Он отметил, что у некоторых добровольцев проявились легкие побочные эффекты – головная боль, общее недомогание и боль в месте укола.
Всего участие в эксперименте с российской вакциной в Венесуэле принимают 300 человек. Свыше 200 из них получили только первую дозу препарата, 40 – обе дозы.
Ранее Венесуэла и РФПИ договорились о производстве вакцины "Спутник V". Между страной и разработчиком было подписано соответствующее соглашение.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отмечал, что страна получит свыше 10 миллионов доз российской вакцины против COVID-19. Он обещал, что населению препарат будет доступен бесплатно.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.
"Спутник V" теперь можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов
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