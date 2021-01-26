Мурашко рассказал об опасности коронавируса для хронических больных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Коронавирусная инфекция может стать причиной осложнения основного заболевания, поэтому после выписки за пациентами с хроническими болезнями надо продолжать наблюдение, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Особое внимание при оказании медицинской помощи в период распространения новой коронавирусной инфекции необходимо уделять пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями. Перенесенная коронавирусная инфекция часто провоцирует декомпенсацию основного заболевания, что может вызывать резкое ухудшение состояния пациента", – приводит слова Мурашко РИА Новости.

По его словам, пациентов после выписки необходимо активно наблюдать амбулаторно.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала переболевших коронавирусом граждан не торопиться с вакцинацией против инфекции. Она отметила, что повторные случаи заболевания бывают редко.

Минздрав выпустил первую российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире. C 31 января записаться на прививку можно будет через портал госуслуг.

