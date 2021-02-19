Столичные парки подготовили праздничную программу к 23 Февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные парки подготовили специальную программу ко Дню защитника Отечества. Для горожан пройдут офлайн и онлайн мероприятия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточняется, что в парке "Сокольники" на Большом круге с 21 по 23 февраля будут проходить соревновании по мини-биатлону. В эти дни здесь состоятся четыре гонки по 40 минут каждая. Старт намечен на 12:40, 13:40, 14:40 и 15:40. Для участия необходимо зарегистрироваться на mos.ru.

В Воронцовском, Таганском парках и парке "Красная Пресня" взрослые и дети старше шести лет смогут поиграть в лазертаг. В Воронцовском парке мероприятия пройдут на большой поляне с 13:00 до 15:00. В Таганском парке соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе с 10:00 до 19:00. В парке "Красная Пресня" мероприятия будут проходить с 10:00 до 17:00 в шатре на Малом острове.

23 февраля парк "Фили" приглашает всех желающих на праздничный концерт в выставочном центре, который начнется в 14:00.

Подробный список мероприятий можно посмотреть на странице Мосгорпарка в соцсети "ВКонтакте". Для участия в мероприятиях нужна предварительная регистрация.

Также мероприятия будут проходит онлайн. Так, усадьба Воронцово подготовила праздничную онлайн-викторину. С 21 по 23 февраля на страницах парка в Instagram, "ВКонтакте" и Facebook можно будет проверить свои знания о Советской и Российской армиях.

Кроме того, парки города подготовили мастер-классы для детей, на который можно сделать праздничную открытку или нарисовать рисунок для своих пап, братьев и дедушек.

23 февраля в 12:00 на страницах Бабушкинского парка в социальных сетях состоится урок рисования, на котором детей научат изображать планирующий над полями самолет.

На страницах Таганского парка в соцсетях пройдет мастер-класс по изготовлению праздничной открытки.

Также видео мастер-класса по изготовлению открытки на тему авиации появится 23 февраля в 15:00 в социальных сетях парка "Ходынское поле".

Парк "Северное Тушино" подготовил для зрителей очередной выпуск лектория "Великие флотоводцы России". В 18:00 на странице парка в "ВКонтакте" сотрудник Музея истории ВМФ капитан 1-го ранга Юрий Коробко расскажет о морском военачальнике Сергее Горшкове.

Ранее сообщалось, что самыми популярными подарками в России в День защитника Отечества стали сувениры, одежда и лотерейные билеты. Эксперты проанализировали данные банковских карт 5 миллионов клиентов МТС Банка за февраль 2020 и 2021 годов. Были отмечены 10 категорий, покупки которых значительно увеличиваются перед 23 февраля.

Самый большой рост количества транзакций оказался в магазинах сувениров и подарков (39%). Средний чек на покупку этой категории товаров составил 840 рублей. 38% составил прирост в магазинах одежды. На эту категорию перед праздниками россияне в среднем тратили 2480 рублей. С результатом 26% тройку замкнул рост транзакций лотерейных билетов со средним чеком в размере 490 рублей.

