Парковка в Москве будет бесплатной 22 и 23 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице в праздничные дни, 22 и 23 февраля, парковка будет бесплатной, сообщает пресс-служба Дептранса.

Уточняется, что в эти дни платить за парковку не нужно будет в том числе на улицах, где действует повышенный тариф (380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час – в ночное). При этом парковки со шлагбаумом останутся платными.

"В воскресенье, 21 февраля, уличные парковки будут работать в обычном режиме – все бесплатные, кроме тех, где действует повышенный тариф", – уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил горожанам, что автомобили можно парковать только в разрешенных местах.

Ранее сообщалось, что для пользователей мобильного приложения "Московский транспорт" стала доступна карта парковок столицы. Теперь пользователи могут найти ближайшие парковочные места, узнать их количество и стоимость, проверить наличие мест для инвалидов, посмотреть количество свободных мест на перехватывающих парковках, запланировать маршрут, учитывающий городские автостоянки.

