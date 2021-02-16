Названы самые популярные подарки на 23 Февраля

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Сувениры, одежда и лотерейные билеты являются самыми популярными подарками в России в День защитника Отечества. Такие результаты показало исследование МТС Банка.
Как передает РИА Новости, эксперты проанализировали данные банковских карт 5 миллионов клиентов МТС Банка за февраль 2020 и 2021 годов. Были отмечены 10 категорий, покупки которых значительно увеличиваются перед 23 февраля.
Самый большой рост количества транзакций оказался в магазинах сувениров и подарков (39%). Средний чек на покупку этой категории товаров составил 840 рублей.
38% составил прирост в магазинах одежды. На эту категорию перед праздниками россияне в среднем тратили 2480 рублей. С результатом 26% тройку замкнул рост транзакций лотерейных билетов со средним чеком в размере 490 рублей.
Кроме упомянутых категорий, россияне увеличивают покупки игрушек (25%), косметики (20%), спорттоваров и алкоголя (по 18%).
Проводить праздник россияне предпочитают в кинотеатрах, театрах и барах (прирост 35%, 27% и 26% соответственно). При этом часть граждан остаются на праздник дома. Это подтверждается ростом спроса на заказ еды домой (11%) и покупки в магазинах (9%).
Ранее стало известно, что хотят получить мужчины в День защитника Отечества. Опрос на данную тему провел ВЦИОМ.
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