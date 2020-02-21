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Москва 24

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Общество

03:10

Стало известно, что мужчины хотят получить на 23 Февраля

общество праздники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стало известно, что хотят получить мужчины в День защитника Отечества. Опрос на данную тему провел ВЦИОМ, информирует РИА Новости.

Так, мужчины больше всего хотят получить на 23 Февраля внимание от близких. Такой вариант выбрали 27 процентов опрошенных. При этом 17 процентов респондентов изъявили желание заполучить новый автомобиль. 15 процентов мужчин мечтают о путевке на отдых. Еще 13 процентов опрошенных хотят квартиру или дом.

Среди других вариантов мужчины чаще других выбирали внимание от государства (11 процентов), деньги или удочку с предметами для рыбалки (по 10 процентов), билет на концерт, в театр или на ужин в ресторан (7 процентов), гаджеты (5 процентов), книгу (5 процентов) и инструменты (4 процента).

14 процентов опрошенных мужчин заявили, что не хотят получить на праздник ничего.

Всероссийский опрос на данную тему проводился 18 февраля 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод исследования – телефонное интервью.

Ранее синоптики рассказали о погоде в День защитника Отечества. По прогнозам специалистов, температуру в предстоящие выходные будет определять атлантический циклон.

Также сообщалось, что в Москве 23 Февраля запустят более 10 тысяч фейерверков. Начало красочного шоу запланировано на 21:00 воскресенья.

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