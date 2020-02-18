Более 10 тысяч фейерверков запустят 23 Февраля в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) запустят 23 февраля в Москве более 10 тысяч фейерверков в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

В воскресенье в 21:00 в небо запустят более 70 видов фейерверков. Звуковое сопровождение салюта обеспечат 30 залпов пушек ЗИС-3 времен ВОВ на Поклонной горе.

В пресс-службе добавили, что каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра. Они имеют специальное программное обеспечение, благодаря которому возможно проектировать и моделировать сценарий салюта.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил праздничную программу к 23 Февраля. Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты военных учебных заведений и кадеты смогут бесплатно посетить выставки музея на Поклонной горе.

Чтобы увидеть всю экспозицию музейного комплекса, в том числе открытые площадки, нужно будет предъявить на кассе соответствующее удостоверение.

В честь праздника в музее "Россия – Моя история" на ВДНХ 22 февраля откроется мультимедийная выставка "Георгиевская слава России", посвященная 250-летию ордена Святого Георгия Победоносца.

На более чем 30 мультимедийных носителях представят подборку архивных и музейных материалов с биографиями известных личностей – носителей георгиевских наград и основные случаи награждения кавалеров.

В праздничные дни – 23 и 24 февраля – горожане также смогут оставить свой автомобиль бесплатно на парковках города. Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.

