Более 10 тысяч фейерверков запустят 23 Февраля в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) запустят 23 февраля в Москве более 10 тысяч фейерверков в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.
В воскресенье в 21:00 в небо запустят более 70 видов фейерверков. Звуковое сопровождение салюта обеспечат 30 залпов пушек ЗИС-3 времен ВОВ на Поклонной горе.
В пресс-службе добавили, что каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра. Они имеют специальное программное обеспечение, благодаря которому возможно проектировать и моделировать сценарий салюта.
Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил праздничную программу к 23 Февраля. Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты военных учебных заведений и кадеты смогут бесплатно посетить выставки музея на Поклонной горе.
Чтобы увидеть всю экспозицию музейного комплекса, в том числе открытые площадки, нужно будет предъявить на кассе соответствующее удостоверение.
В честь праздника в музее "Россия – Моя история" на ВДНХ 22 февраля откроется мультимедийная выставка "Георгиевская слава России", посвященная 250-летию ордена Святого Георгия Победоносца.
На более чем 30 мультимедийных носителях представят подборку архивных и музейных материалов с биографиями известных личностей – носителей георгиевских наград и основные случаи награждения кавалеров.
В праздничные дни – 23 и 24 февраля – горожане также смогут оставить свой автомобиль бесплатно на парковках города. Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.
"Это наш город": культурные центры подготовили праздничные мероприятия к 23 Февраля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: