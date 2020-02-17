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Культура

17 февраля 2020, 18:23

На ВДНХ представят выставку об истории ордена Святого Георгия к 23 Февраля

культура выставки

Фото: пресс-служба ВДНХ

Мультимедийная выставка "Георгиевская слава России", посвященная 250-летию ордена Святого Георгия Победоносца, откроется в музее "Россия – Моя история" на ВДНХ в преддверии Дня защитника Отечества – 22 февраля.

Как отметили в пресс-службе музея, "в нескольких залах экспозиции первого этажа предстанут история ордена, славные примеры почетного ношения и заслуг, за которые давалась эта желаемая награда, история развития системы военных наград в России и яркие события военной истории".

На более чем 30 мультимедийных носителях представят подборку архивных и музейных материалов с биографиями известных личностей – носителей георгиевских наград и основные случаи награждения кавалеров. Экспозиция станет частью выставки "Россия – Моя история. XX век" и будет работать бесплатно.

Выставка продлится до 1 марта.

Военный орден Святого Георгия был учрежден по указу императрицы Екатерины II 26 ноября (7 декабря) 1769 года. Он стал первым в российской наградной системе, присуждаемым не только представителям высшего сословия, но и всем военным, проявившим особое мужество на службе.

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