Парковка в Москве будет бесплатной 23 и 24 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной в День защитника Отечества, 23 февраля, а также 24 февраля, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам. Водителям следует быть внимательными, соблюдать ПДД и парковки, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ликсутов отметил, что по праздникам интенсивность движения транспорта в городе традиционно снижается, поэтому бесплатная парковка не повлияет на загруженность дорог. "Москвичи и гости столицы смогут оставить машину на парковках неподалеку от площадок, на которых будут отмечать", – отметил он.

В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля. Следующие праздники приходятся на 7, 8 и 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня.

21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными, поэтому они не будут сокращенными. На час продолжительность рабочего дня сокращается только в дни, предшествующие праздникам.