Парки Москвы подготовили для горожан новую онлайн-программу

Фото: Главархив Москвы/Проспект 25 Октября (Невский проспект),С. Струнников, Декабрь 1942 года

Столичные парки проведут онлайн-занятия, экскурсии, лекции и мастер-классы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Видеоуроки опубликуют с 25 по 30 января на страницах зон отдыха в соцсетях и на их YouTube-каналах. Посмотреть их можно бесплатно. Предварительной регистрации не требуется.

К примеру, музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" ко Дню российского студенчества подготовил лекцию о литераторе Александре Писареве и князе Сергее Голицыне.

Таганский парк приглашает желающих присоединиться к мастер-классу по завариванию пуэра – чая, прошедшего через специфический процесс ферментации (брожения). В его составе содержится большое количество витаминов и микроэлементов.

Таганский парк совместно с Государственным музеем Владимира Высоцкого подготовил познавательную видеозапись, посвященную жизни и творчеству выдающегося артиста. Мероприятие приурочили ко дню рождения Высоцкого. Поэт, актер и автор-исполнитель песен родился 25 января 1938 года.

На занятии парка "Красная Пресня" предлагают освоить технику быстрого рисунка – скетчинга. Зрители смогут попробовать нарисовать картину в стиле хюгге. Это понятие возникло в Скандинавских странах, им обозначают чувство уюта и благополучия.

Парк "Северное Тушино" продолжает цикл видеоэкскурсий о жизни на подводных лодках. В этот раз гид проведет по четвертому отсеку дизельной подводной лодки Б-396 "Новосибирский комсомолец". Также парк начинает новый проект, посвященный памяти героев войны. Первый выпуск приурочили ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечают 27 января.

Музей-заповедник "Царицыно" проведет экскурсию, где расскажут о строительстве Большого дворца. Музей-усадьба "Кусково" расскажет об искусстве изготовления шпалеры – тканой картины. Такие полотна украшают два парадных зала дворца "Кускова".

Парк "Ходынское поле" составил танцевальную онлайн-программу. 28 января в 12:00 состоится видеоурок по аргентинскому танго, а 30 января в 12:00 – по бальным танцам.

Ранее сообщалось, что музеи Москвы, открывшиеся для посетителей, подготовили программу экскурсий и мероприятий на выходные.

