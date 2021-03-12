Онищенко и РПЦ оценили открытие выставки Body Worlds в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Анатомическая выставка Body Worlds 12 марта откроется для посетителей в павильоне номер 21 на ВДНХ.
На протяжении 26-летней истории существования она подвергалась критике и становился мишенью судебных исков, так как экспонаты – реальные тела. Они были пожертвованы владельцами ради просветительского проекта и обработаны по всем правилам пластинации.
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко выразил мнение, что в познавательном плане экспозиция несет полезную информацию.
"Каждый решит для себя, посещать ли эту выставку. Но то, что посетитель узнает очень многое, что в будущем даст возможность работать над здоровьесбережением, над здоровым образом жизни, – это несомненно", – сказал "Комсомольской правде".
Онищенко добавил, что эстетическая часть для него как врача в данном случае вторична, а юридических проблем с проведением мероприятия нет.
В свою очередь, зампредседателя отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что церковь не будет мешать проведению выставки.
Тем не менее он подчеркнул, что "человеческое тело нельзя делать объектом унижения в любых целях". "Соответственно, в этой выставке можно увидеть лишь скандальное шоу", – сказал он "Известиям".
Как сообщили в пресс-службе выставки, она будет работать до конца 2021 года. В экспозиции представлено 102 экспоната. Просканировав через смартфон QR-код, посетители могут прослушать информацию о каждом из экспонатов на русском и английском языках.
Также планируется развернуть серию научно-образовательных лекций от экспертов, представителей науки и психологов, которые станут доступны для всех посетителей, передает Агентство "Москва".
Body Worlds начала свою работу в 1995 году в Токио. Там она была впервые представлена ее авторами – докторами Гюнтером фон Хагенсом и Анжелиной Уолли. За это время выставку посетили более 51 миллиона человек в 35 странах мира.
Ранее стало известно, что Центр фотографии имени братьев Люмьер закрыл выставочные залы на "Красном Октябре".
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