Исторический музей покажет выставку Дюрера в 2021 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Выставка "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры" пройдет в Государственном историческом музее с 29 марта по 28 июня 2021 года.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе музея, экспозиция приурочена к международному проекту "Сокровища Италии" и представит коллекцию городских музеев Брешии.

Основу выставки составят гравюры Дюрера. Среди наиболее известных – "Меланхолия I" и "Адам и Ева", а также все листы из цикла "Апокалипсис".

Кроме того, в 2021 году в музее откроют выставки "Придворный костюм середины XIX – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа" (16 марта – 16 июля), "Викинги" (26 апреля – 26 сентября), "Железный век. Европа без границ" (15 апреля – 15 июля).

Также там покажут экспозиции "Шедевры русского музея. Солянки Д. Левицкого" (26 октября 2021 – 13 февраля 2022), "Российская империя. К 300-летию провозглашения России империей" (октябрь 2021 – февраль 2022).

Ранее стало известно, что парки Москвы подготовили специальную онлайн-программу на январские праздники. Они проведут мастер-классы, творческие уроки, тренинги и лекции.