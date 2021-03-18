ВДНХ подготовила программу к Международному дню театра кукол

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ВДНХ подготовила специальную программу, приуроченную к Международному дню театра кукол, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Тематические экскурсии и кукольные спектакли будут проходить в музее кукол и оранжерее павильона № 14. Попасть на них можно будет с 20 марта по 18 апреля.

В частности, 20 и 21 марта желающие смогут посетить тематические экскурсии под названием "История России в куклах". Коллекцию кукол русских монархов создала художник театра и кино Олина Вентцель. Все экспонаты выполнены из фарфора и одеты в наряды разных эпох, сшитые вручную. Экскурсия стартует в 14:00. Попасть на нее можно будет по билетам в музей. Также необходима предварительная регистрация на странице музея в Instagram.

27 марта в оранжерее павильона № 14 пройдет фестиваль кукольных театров. В трехнедельной программе – четыре спектакля из репертуара театра кукол "Мастерская образов". Все они будут начинаться в 12:00.

3 апреля для детей от 3 до 6 лет и их родителей подготовили спектакль "Сказка о гусенке". Это история о путешествиях своенравного гусенка и его друзьях. 10 апреля гостей ждут на представление "Волшебная лампа Аладдина". Завершит фестиваль представление "Под алыми парусами", которое состоится 18 апреля.

Международный день театра кукол, или Международный день кукольника, учредили в 2002 году. Во всем мире праздник отмечают 21 марта.

Ранее Сергей Собянин заявил, что на ВДНХ до конца года откроется аттракцион "Круговая панорама".

