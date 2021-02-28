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Москва 24

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Культура

09:55

В павильоне "Макет Москвы" с 1 марта возобновляются экскурсии

культура город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Экскурсии в павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ возобновляются с 1 марта. Программы рассчитаны на гостей всех возрастов, передает портал мэра и правительства столицы.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что все лекции будут проходить в интерактивной форме с использованием световых и звуковых эффектов.

"Например, памятники, о которых идет речь, подсвечивают на макете, а на экране демонстрируют тематические ролики и исторические документы. Кроме того, для показа шоу "Времена года" и "Москва Булгакова" используют новое техническое оборудование. Благодаря ему создается эффект полета видеокартинки над макетом", – объяснил Левкин.

Посетителям также расскажут о создании самого макета, который, по словам главы ведомства, пользуется популярностью. Только за прошлый год в павильоне провели более 400 экскурсий. Суммарно его посетили порядка 175 тысяч человек.

"На сегодняшний день единовременно в павильоне могут находиться не более 80 человек. Всем посетителям при входе измеряют температуру. Соблюдается перчаточно-масочный режим и социальная дистанция от полутра до двух метров", – добавил Левкин.

Зарегистрироваться на экскурсию можно на сайте или у администратора на информационной стойке в павильоне.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в 2021 на ВДНХ откроется аттракцион "Круговая панорама". на ВДНХ в 2021 году. Он добавил, что там также появятся музей шоколада, колесо обозрения, большой детский парк развлечений.

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