Новый сезон проекта "Москвичи" опубликован на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На медиаплатформе #Москвастобой опубликовали видеоролики финалистов второго сезона проекта "Москвичи", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В роликах библиотекарь, юрист, эксперт по здоровому образу жизни, тревел-эксперт, преподаватель вокала, профессиональный гонщик и первоклассница рассказали о своей любви к столице.

Так, путешественник Дмитрий Эскин рассказал, что для него Москва является городом историй, где можно встретить символы разного времени. А преподаватель вокала Ксения Миляева отметила, что в столице есть как минимум три места, куда она с удовольствием возвращается, – Екатерининский парк, Театр Российской армии и деловой центр "Москва-Сити".

"Москва – это город контрастов: здесь гармонично сочетаются огромные небоскребы и маленькие уютные домики со старинными фасадами, шумные бизнес-центры и аккуратные скверы", – рассказала Миляева.

Еще одна участница проекта, Мария Резникова, отметила, что живет в столице уже 16 лет. По ее мнению, возможности города могут позволить любому воплотить задуманную идею. Самым любимым своим местом она назвала Крылатские холмы.

Эксперт в сфере здорового образа жизни Светлана Гребенева призналась, что считает Москву идеальным городом для занятий спортом. А другая героиня проекта, Валерия Белозерская, рассказала о своей любви к пешим прогулкам по улицам города.

Самая юная участница второго сезона Лиза Воинова отметила, что для нее Москва является большим разноцветным комиксом. Больше всего она любит гулять по Красной площади, а также посещать Пушкинский музей и храм Христа Спасителя.

Истории всех героев проекта "Москвичи" можно найти на платформе #Москвастобой, запущенной в марте столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. На сайте проекта также можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое.

