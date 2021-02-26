Новый сезон проекта "Москвичи" опубликован на платформе #Москвастобой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На медиаплатформе #Москвастобой опубликовали видеоролики финалистов второго сезона проекта "Москвичи", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В роликах библиотекарь, юрист, эксперт по здоровому образу жизни, тревел-эксперт, преподаватель вокала, профессиональный гонщик и первоклассница рассказали о своей любви к столице.
Так, путешественник Дмитрий Эскин рассказал, что для него Москва является городом историй, где можно встретить символы разного времени. А преподаватель вокала Ксения Миляева отметила, что в столице есть как минимум три места, куда она с удовольствием возвращается, – Екатерининский парк, Театр Российской армии и деловой центр "Москва-Сити".
"Москва – это город контрастов: здесь гармонично сочетаются огромные небоскребы и маленькие уютные домики со старинными фасадами, шумные бизнес-центры и аккуратные скверы", – рассказала Миляева.
Еще одна участница проекта, Мария Резникова, отметила, что живет в столице уже 16 лет. По ее мнению, возможности города могут позволить любому воплотить задуманную идею. Самым любимым своим местом она назвала Крылатские холмы.
Эксперт в сфере здорового образа жизни Светлана Гребенева призналась, что считает Москву идеальным городом для занятий спортом. А другая героиня проекта, Валерия Белозерская, рассказала о своей любви к пешим прогулкам по улицам города.
Самая юная участница второго сезона Лиза Воинова отметила, что для нее Москва является большим разноцветным комиксом. Больше всего она любит гулять по Красной площади, а также посещать Пушкинский музей и храм Христа Спасителя.
Истории всех героев проекта "Москвичи" можно найти на платформе #Москвастобой, запущенной в марте столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. На сайте проекта также можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: