Аттракцион "Круговая кинопанорама" откроется на ВДНХ до конца года – Собянин

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Фото: Москва 24
Сергей Собянин сообщил об открытии аттракциона "Круговая панорама" на ВДНХ в 2021 году. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия".
"Круговая кинопанорама" будет введена в этом году. Исторический объект, который тоже доставит детям много удовольствия", – поделился мэр.
Он добавил, что на ВДНХ также появятся музей шоколада, колесо обозрения, большой детский парк развлечений.
Ранее Сергей Собянин открыл мультимедийный центр "Союзмульпарк" на территории ВДНХ. По данным пресс-службы мэрии и правительства Москвы, экспозиция павильона включает 18 мультимедийных аттракционов. Они были созданы по мотивам отечественных мультфильмов с использованием новейших цифровых технологий.
"Москва сегодня": Собянин открыл мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ
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