Собянин: Москва стала одним из ведущих центров мировой мультипликации

24 февраля, 20:27
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин рассказал об аттракционах мультимедийного центра "Союзмультпарк", который посвящен лучшим отечественным мультфильмам. Об этом мэр написал на своем персональном сайте.
Градоначальник отметил, что для посетителей будут доступны 18 интерактивных аттракционов, которые разработаны с применением технологий VR, AR, 3D-анимации, автономного развития и бесконечной генерации графических объектов.
На аттракционе "Путешествие внутрь мультфильма", который представляет собой три больших экрана, дети смогут очутиться в меняющемся сказочном пространстве. Найти спрятанные подарки для ослика можно будет на аттракционе "Карте земли Винни Пуха", а помочь Алисе и ее друзьям побороть роботов предложат в "Стране непослушных красок".
Более того, посетителям предложат нарисовать собственный мультфильм в виртуальной реальности, создать саундтрек, полетать на дельтаплане по мирам "Союзмультфильма".
"Прежде всего, "Союзмультпарк" – это аттракцион для детишек. Но в то же время он призван стать частью нечто большего. В парке будут проходить лекции, выставки и мастер-классы по мультипликации, которые будут интересны подросткам и даже студентам", – отметил Собянин.
Он добавил, что данный центр позволит повысить интерес к мультипликации. По словам мэра, в настоящее время столица является одним из ведущих центров мировой мультипликации.
"Наших "Машу и Медведя", "Фиксиков" и множество других суперпопулярных сериалов смотрят дети всех континентов", – уточнил градоначальник.
Он заключил, что правительство города будет поддерживать развитие анимационной индустрии.
Ранее Сергей Собянин поблагодарил министерство культуры за помощь при реализации проекта мультимедийного центра "Союзмультпарк" на территории ВДНХ.
"Союзмультпарк" на ВДНХ станет точкой притяжения для детей всей страны
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