Москвичи смогут отпраздновать Навруз в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Навруз 20 и 21 марта отметят в павильоне № 14 на ВДНХ. Об этом сообщается на сайте выставки.
"Посетителей ждут сценические представления, концертная программа, хороводы и мастер-классы народных промыслов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что мероприятие начнется в 13:00 в холле павильона "Азербайджан". Принять участие желающие смогут бесплатно.
"Участники праздника смогут познакомиться как с азербайджанскими национальными блюдами, танцами и другими культурными особенностями, так и с русским народным творчеством", – говорится в сообщении.
В пресс-службе ВДНХ подчеркнули, что мероприятия проводятся с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
Ранее сообщалось, что ВДНХ подготовила специальную программу, приуроченную к Международному дню театра кукол. Тематические экскурсии и кукольные спектакли будут проходить в музее кукол и оранжерее павильона № 14. Попасть на них можно будет с 20 марта по 18 апреля.
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