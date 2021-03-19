Москвичи смогут отпраздновать Навруз в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Навруз 20 и 21 марта отметят в павильоне № 14 на ВДНХ. Об этом сообщается на сайте выставки.

"Посетителей ждут сценические представления, концертная программа, хороводы и мастер-классы народных промыслов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие начнется в 13:00 в холле павильона "Азербайджан". Принять участие желающие смогут бесплатно.

"Участники праздника смогут познакомиться как с азербайджанскими национальными блюдами, танцами и другими культурными особенностями, так и с русским народным творчеством", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ВДНХ подчеркнули, что мероприятия проводятся с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее сообщалось, что ВДНХ подготовила специальную программу, приуроченную к Международному дню театра кукол. Тематические экскурсии и кукольные спектакли будут проходить в музее кукол и оранжерее павильона № 14. Попасть на них можно будет с 20 марта по 18 апреля.

