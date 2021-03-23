Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Организаторы 43-го Московского международного кинофестиваля объявили конкурсную программу. В настоящее время в нее вошли шесть картин, однако она еще будет дополняться, сообщает РИА Новости.
Россия представлена психоаналитическим детективом "Последняя "Милая Болгария" режиссера Алексея Федорченко. Фильм снят по мотивам автобиографической повести Михаила Зощенко "Перед восходом солнца".
Также в программу вошли "Кофейня в поле" Сяофаня Ши (Китай), "Голубое Сердце" Мигеля Койулы (Куба), "Сын" Нушина Мераджи (Иран).
В списке также оказались "Равнодушные" Леонардо Гуэрры Сераньоли (Италия) и "Кровопийцы" Юлиана Радльмайера (Германия).
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, программный директор ММКФ Кирилл Разлогов отметил, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, на Московском международном кинофестивале сохранятся.
"То есть это не только маски и перчатки, не только дистанция, но и ограничение количества, заходы в зал и прочие "радости жизни", – отметил Разлогов.
Уточняется, что московский международный кинофестиваль в этом году будет проходить с 22 по 29 апреля.
Ранее сообщалось, что в кинотеатрах сети "Москино" с 6 по 27 апреля состоятся показы картин, которые были отмечены на российских и международных кинофестивалях. Программу откроет драма Анастасии Пальчиковой "Маша". 13 апреля представят картину Юрия Быкова "Сторож". 20 апреля в кинотеатре "Тула" покажут мистическую драму Валерия Тодоровского "Гипноз". Завершится программа 27 апреля в кинотеатре "Молодежный" показом картины Степана Бурнашева "Черный снег".
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