В год пандемии работники культуры сделали творческие проекты доступнее россиянам

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила работников культуры с их профессиональным праздником. По ее словам, в пандемийный год они, использовав широкий потенциал новых технологий, сделали культурные проекты более доступными для россиян.

Она напомнила, что прошедший год был для учреждений культуры непростым, но этот период был достойно преодолен.

"Использовав широкий потенциал новых технологий, вы сделали культурные проекты даже более доступными для россиян", – сказала вице-премьер.

Она пожелала работникам культуры творческого вдохновения, созидательной энергии и успехов в реализации самых смелых идей и начинаний.

За прошлый год в учреждениях культуры столицы провели свыше 40 тысяч онлайн-мероприятий. В столичных учреждениях и парках культуры побывали 110 миллионов человек.

Среди главных итогов года названа инаугурация концертного органа в концертном зале "Зарядье". Еще среди важных проектов указаны окончание внедрения в городских библиотеках единой автоматизированной информационной системы, а также проведение конкурса на соискание премий правительства Москвы имени Корнея Чуковского для авторов детской литературы.