В Парке Горького отреставрировали народную обсерваторию

Фото: пресс-служба Мосгорпарка
В Парке Горького завершилась реставрация здания народной обсерватории, исторический павильон постройки 1950-х годов сможет возобновить работу будущей весной. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Обсерватория в Парке Горького – очень интересная постройка. Ее облик практически не менялся за десятки лет. Изящная ротонда с двумя полукруглыми лестницами до сих пор встречает гостей в конце аллеи, неподалеку от главного входа. Сейчас специалисты полностью привели ее в порядок под контролем нашего ведомства. Теперь москвичи могут вновь любоваться этим сооружением в его первозданном виде", – заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Реставрация, которая продлилась 180 дней, стала первой в истории сооружения. В рамках комплексных работ специалисты обновили несущие конструкции ротонды, пришедшие в аварийное состояние. Также были восстановлены лестничные марши, мраморные ступени, перила, кирпичная кладка, купол, интерьеры и полукруглая зона для посетителей на втором этаже.
По словам директора Парка Горького Павла Трехлеба, одним из наиболее сложных этапов реставрации обсерватории стало укрепление фундамента методом инъектирования.
"Специалисты просверлили в основании обсерватории 480 отверстий, через которые под давлением было закачано более двух тонн специальной смеси с отвердителем. Это помогло сохранить и законсервировать исторический фундамент здания. Максимально бережно велась расчистка купола от коррозии: четыре дня реставраторы очищали его вручную", – отметил он.
Трехлеб добавил, что теперь обсерватория выглядит так, как ее могли видеть москвичи в середине XX века.
Ранее в центре столицы отреставрировали фасады исторических палат Петра Киреевского. Специалисты приступили к реставрации здания в 2018 году. Так, были восстановлены утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже. Кроме того, был проработан декор фасадов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: