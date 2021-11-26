В Парке Горького отреставрировали народную обсерваторию

Фото: пресс-служба Мосгорпарка

В Парке Горького завершилась реставрация здания народной обсерватории, исторический павильон постройки 1950-х годов сможет возобновить работу будущей весной. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Обсерватория в Парке Горького – очень интересная постройка. Ее облик практически не менялся за десятки лет. Изящная ротонда с двумя полукруглыми лестницами до сих пор встречает гостей в конце аллеи, неподалеку от главного входа. Сейчас специалисты полностью привели ее в порядок под контролем нашего ведомства. Теперь москвичи могут вновь любоваться этим сооружением в его первозданном виде", – заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Реставрация, которая продлилась 180 дней, стала первой в истории сооружения. В рамках комплексных работ специалисты обновили несущие конструкции ротонды, пришедшие в аварийное состояние. Также были восстановлены лестничные марши, мраморные ступени, перила, кирпичная кладка, купол, интерьеры и полукруглая зона для посетителей на втором этаже.

По словам директора Парка Горького Павла Трехлеба, одним из наиболее сложных этапов реставрации обсерватории стало укрепление фундамента методом инъектирования.

"Специалисты просверлили в основании обсерватории 480 отверстий, через которые под давлением было закачано более двух тонн специальной смеси с отвердителем. Это помогло сохранить и законсервировать исторический фундамент здания. Максимально бережно велась расчистка купола от коррозии: четыре дня реставраторы очищали его вручную", – отметил он.

Трехлеб добавил, что теперь обсерватория выглядит так, как ее могли видеть москвичи в середине XX века.

Ранее в центре столицы отреставрировали фасады исторических палат Петра Киреевского. Специалисты приступили к реставрации здания в 2018 году. Так, были восстановлены утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже. Кроме того, был проработан декор фасадов.