В Москве увеличился спрос на книги о Гарри Поттере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Московском доме книги за прошедшую неделю почти в два раза увеличились продажи книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Пользуется популярностью среди покупателей и комплект сразу из семи книг. Спрос на такие комплекты вырос в 2,5 раза", – сообщили агентству в пресс-службе Московского дома книги.
Уточняется, что наибольшей популярностью пользуются третья и седьмая книги серии. Так, в три раза увеличились продажи третьей книги "Гарри Поттер и узник Азкабана", а седьмой книги "Гарри Поттер и Дары Смерти" – почти в четыре раза.
Романы о юном волшебнике, поступившем в школу магии и волшебства Хогвартс, выходили с 1997 по 2007 год. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 миллионов экземпляров.
Ранее сообщалось, что цифровая версия серии книг о Гарри Поттере стала недоступна пользователям российского книжного сервиса "Литрес". Соответствующее уведомление сервис направил пользователям 6 апреля.
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