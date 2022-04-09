Книги Агаты Кристи будут временно недоступны на Storytel из-за прекращения действия прав

Фото: depositphotos/NayaAnn

Книги Агаты Кристи временно исчезнут из библиотеки Storytel из-за прекращения действия прав правообладателя. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе сервиса.

"Мы являемся платформой, на которой размещается контент от разных правообладателей. Действие прав временно заканчивается, потом книги возвращаются – это обычная практика, но нам необходимо уведомлять об этом пользователей, мы это делаем всегда и уведомляем обо всех книгах", – пояснили в Storytel.

О том, что с 10 апреля книги Агаты Кристи временно исчезнут из Storytel по просьбе ее правообладателя перед этим заявил ряд телеграм-каналов.

Ранее сообщалось, что цифровая версия серии книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере станет недоступна пользователям российского книжного сервиса "Литрес". Соответствующее уведомление сервис направил пользователям 6 апреля.