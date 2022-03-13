Приложение Storytel остается доступным для россиян

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Шведский онлайн-сервис аудиокниг Storytel дал возможность продлить подписку для россиян. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства компании в России.

"Приложение доступно для действующих пользователей и подписку продлить можно", – говорится в сообщении.

Ранее сервис заявил, что прекращает деятельность в России. В компании подчеркнули, что обеспокоены ситуацией на Украине и гуманитарным кризисом.

В начале марта компания Apple сообщила, что приняла решение приостановить продажи своей продукции в России, а также ограничить работу сервиса Apple Pay. Там объяснили, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины. Позднее стало известно, что компания приостановила платный ремонт своих устройств в РФ.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

