Цифровая версия книг о Гарри Поттере станет недоступна на "Литресе"

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Цифровая версия серии книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере станет недоступна пользователям российского книжного сервиса "Литрес". Соответствующее уведомление сервис направил пользователям 6 апреля.

"К сожалению, по не зависящим от нас причинам все части знаменитой саги Дж. К. Роулинг о мальчике-волшебнике станут недоступны на "Литресе" через три дня", – говорится в сообщении.

Серия книг о Гарри Поттере состоит их семи томов. Романы о юном волшебнике, поступившем в школу магии и волшебства Хогвартс, выходили с 1997 по 2007 год. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 миллионов экземпляров.

Ранее в России на неопределенный срок отложили премьеру картины "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". Первые показы в РФ планировались 14 апреля. Кинофраншиза является приквелом истории о Гарри Поттере.