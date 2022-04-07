В Госдуме назвали сумасшествием запрет продаж цифровых книг о Гарри Поттере в РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с Москвой 24 выразила сожаление в связи с запретом продаж в РФ электронных книг о Гарри Поттере.
Ранее стало известно, что пользователям российских книжных сервисов "Литрес" и MyBook будет недоступна цифровая версия серии книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Отмечается, что это связано с решением правообладателя. При этом сообщений о прекращении действия прав на издание бумажных книг пока не поступало.
По словам Драпеко, подобные запреты недопустимы по отношению к российским гражданам.
Если правообладатель также запретит издание бумажных книг, то депутат считает, что выход из ситуации для тех, кто не успел их себе купить, все же есть.
"Я думаю, что в библиотеках они у нас закуплены. Будем читать из библиотеки", – сказала она.
Ранее крупнейшие американские киностудии отменили прокат своих лент в российских кинотеатрах. В частности, речь идет о кинокомпаниях Universal, Walt Disney Company, Paramount и Warner Bros. В том числе на неопределенный срок была отложена премьера картины "Фантастические твари: Тайны Дамблдора".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: