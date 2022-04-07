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В Госдуме назвали сумасшествием запрет продаж цифровых книг о Гарри Поттере в РФ

"Перебесятся и вернутся": в ГД – о запрете продаж цифровых книг о Гарри Поттере
культураобществоэксклюзив

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с Москвой 24 выразила сожаление в связи с запретом продаж в РФ электронных книг о Гарри Поттере.

Ранее стало известно, что пользователям российских книжных сервисов "Литрес" и MyBook будет недоступна цифровая версия серии книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Отмечается, что это связано с решением правообладателя. При этом сообщений о прекращении действия прав на издание бумажных книг пока не поступало.

По словам Драпеко, подобные запреты недопустимы по отношению к российским гражданам.

Жаль, прекрасная книжка. У нас дома есть. Они сошли с ума. Пытаются нас уже совсем отключить. На карте мира взять и заклеить Российскую Федерацию. Только ничего у них не получится. Я думаю, что перебесятся и вернутся.
Елена Драпеко
первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре

Если правообладатель также запретит издание бумажных книг, то депутат считает, что выход из ситуации для тех, кто не успел их себе купить, все же есть.

"Я думаю, что в библиотеках они у нас закуплены. Будем читать из библиотеки", – сказала она.

Ранее крупнейшие американские киностудии отменили прокат своих лент в российских кинотеатрах. В частности, речь идет о кинокомпаниях Universal, Walt Disney Company, Paramount и Warner Bros. В том числе на неопределенный срок была отложена премьера картины "Фантастические твари: Тайны Дамблдора".

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