В Госдуме назвали сумасшествием запрет продаж цифровых книг о Гарри Поттере в РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с Москвой 24 выразила сожаление в связи с запретом продаж в РФ электронных книг о Гарри Поттере.

Ранее стало известно, что пользователям российских книжных сервисов "Литрес" и MyBook будет недоступна цифровая версия серии книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Отмечается, что это связано с решением правообладателя. При этом сообщений о прекращении действия прав на издание бумажных книг пока не поступало.

По словам Драпеко, подобные запреты недопустимы по отношению к российским гражданам.





Елена Драпеко первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Жаль, прекрасная книжка. У нас дома есть. Они сошли с ума. Пытаются нас уже совсем отключить. На карте мира взять и заклеить Российскую Федерацию. Только ничего у них не получится. Я думаю, что перебесятся и вернутся.

Если правообладатель также запретит издание бумажных книг, то депутат считает, что выход из ситуации для тех, кто не успел их себе купить, все же есть.

"Я думаю, что в библиотеках они у нас закуплены. Будем читать из библиотеки", – сказала она.

Ранее крупнейшие американские киностудии отменили прокат своих лент в российских кинотеатрах. В частности, речь идет о кинокомпаниях Universal, Walt Disney Company, Paramount и Warner Bros. В том числе на неопределенный срок была отложена премьера картины "Фантастические твари: Тайны Дамблдора".