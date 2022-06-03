Движение по второму главному пути на участке Желтиково – Костино БМО откроют до конца июня

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Движение поездов по второму главному пути на участке Желтиково – Костино Большого кольца МЖД откроется до конца месяца. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.
"Движение поездов по второму главному пути на участке Желтиково – Костино протяженностью 8,7 километра, расположенном в северной части Большого кольца МЖД, откроется в июне", – отмечается в сообщении.
Благодаря масштабному ремонту северной части Большого кольца Московской железной дороги удастся увеличить его пропускную способность для составов из восточных и северных регионов в сторону запада и портов северо-запада.
В пресс-службе также отметили, что на сегодняшний день идет возведение дополнительного пути на участке Костино – Иванцево. До этого же второй путь был открыт на участке Наугольный – Желтиково протяженностью 14,5 километра.
Уточняется, что с 13:00 7 июня до 03:00 8 июня специалисты будут вести подключение новых устройств автоматики второго пути к цифровой системе управления движением на станциях Желтиково и Костино.
В этот промежуток времени будет изменен график поездов. Ряд электричек выведут из расписания на участках Александров – Поварово-3, Икша – Поварово-3 и Александров – Дмитров.
Также специалисты проведут перестройку пассажирской инфраструктуры станций:
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