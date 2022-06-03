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11:37

Движение по второму главному пути на участке Желтиково – Костино БМО откроют до конца июня

транспортгород

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Движение поездов по второму главному пути на участке Желтиково – Костино Большого кольца МЖД откроется до конца месяца. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

"Движение поездов по второму главному пути на участке Желтиково – Костино протяженностью 8,7 километра, расположенном в северной части Большого кольца МЖД, откроется в июне", – отмечается в сообщении.

Благодаря масштабному ремонту северной части Большого кольца Московской железной дороги удастся увеличить его пропускную способность для составов из восточных и северных регионов в сторону запада и портов северо-запада.

В пресс-службе также отметили, что на сегодняшний день идет возведение дополнительного пути на участке Костино – Иванцево. До этого же второй путь был открыт на участке Наугольный – Желтиково протяженностью 14,5 километра.

Уточняется, что с 13:00 7 июня до 03:00 8 июня специалисты будут вести подключение новых устройств автоматики второго пути к цифровой системе управления движением на станциях Желтиково и Костино.

В этот промежуток времени будет изменен график поездов. Ряд электричек выведут из расписания на участках Александров – Поварово-3, Икша – Поварово-3 и Александров – Дмитров.

Также специалисты проведут перестройку пассажирской инфраструктуры станций:

  • Наугольный;
  • Желтиково;
  • Костино;
  • Иванцево;
  • Бубяково;
  • остановочного пункта 40-й километр;
  • остановочного пункта 47-й километр;
  • остановочного пункта 62-й километр.

На участке Костино – Иванцево Большого кольца МЖД планируется перестроить пять остановочных пунктов:

  • 68-й километр;
  • 71-й километр;
  • 74-й километр;
  • Драчево;
  • 80-й километр.

Ранее сообщалось, что расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги изменится с 1 по 9 июня. Корректировки в графике связаны с ремонтно-путевыми работами на участке Дивово – Рыбное и заменой стрелочного перевода на станции Шиферная.

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