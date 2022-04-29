Туристы застряли в аэропорту Минеральных Вод. Накануне шесть рейсов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром. Среди них – два борта Nordwind, два – S7 и по одному самолету "Победы" и "России".

По словам пассажиров одной авиакомпании, людей не выпускали из салона, хотя на борту не было даже питьевой воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.