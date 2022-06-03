Исторические трамвайные вагоны примут участие в параде на Чистопрудном бульваре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 4 июня, на Чистопрудном бульваре пройдет парад ретротранспорта. В нем примут участие около 30 транспортных единиц. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В 10:30 колонна ретротехники начнет движение от станции метро "Новокузнецкая" и к 11:00 прибудет на Чистопрудный бульвар. От Покровских Ворот до метро "Чистые пруды" ее возглавит конка, запряженная лошадьми.

Все желающие смогут рассмотреть технику до 17:00 на Чистопрудном бульваре.

В параде будут участвовать трамвайные вагоны, такие как Ф (фонарный) 1908 года выпуска, поезд из вагонов КМ (коломенский моторный) и КП (коломенский прицепной) 1930-х годов, а также вагон МТВ-82 1948 года выпуска.

Ранее сообщалось, что трамваи не будут ходить между станциями "Чистые пруды" и "Павелецкая" 4 июня. Ограничения начнут действовать в 08:30 и сохранятся до окончания мероприятия. Пассажирам на это время рекомендовали пользоваться станциями метро "Новокузнецкая" и "Чистые пруды", а также автобусом № 913, он с 10:30 будет продлен от "Павелецкой" до остановки "Воронцово Поле".

Кроме того, из-за проведения парада ретротранспорта перекроют некоторые улицы в центре Москвы. Так, с 08:00 до 10:30 в субботу, 4 июня, будут полностью перекрыты три участка Садовнического проезда: от Климентовского переулка, дома 25, строения 1, до Пятницкой улицы, от дома 25 по Пятницкой улице до Большой Татарской улицы, а также участок в районе дома 22/24, строения 1, на Овчинниковской набережной.

