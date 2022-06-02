Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи не будут ходить между станциями "Чистые пруды" и "Павелецкая" 4 июня из-за парада ретротранспорта, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Так, трамвай № А будет ходить от Новоконной площади через "Пролетарскую" до МЦК Дубровка, трамвай № 3 – от "Чертановской" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской", а трамвай № 39 – от "Университета" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской".

Ограничения начнут действовать в 08:30 и сохранятся до окончания мероприятия. Пассажирам на это время рекомендовали пользоваться станциями метро "Новокузнецкая" и "Чистые пруды", а также автобусом № 913, он с 10:30 будет продлен от "Павелецкой" до остановки "Воронцово Поле".

Из-за проведения парада ретротранспорта также перекроют некоторые улицы в центре Москвы. Так, с 08:00 до 10:30 в субботу, 4 июня, будут полностью перекрыты три участка Садовнического проезда: от Климентовского переулка, дома 25, строения 1, до Пятницкой улицы, от дома 25 по Пятницкой улице до Большой Татарской улицы, а также участок в районе дома 22/24, строения 1, на Овчинниковской набережной.

