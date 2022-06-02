Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Трамваи не будут ходить между станциями "Чистые пруды" и "Павелецкая" 4 июня из-за парада ретротранспорта, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Так, трамвай № А будет ходить от Новоконной площади через "Пролетарскую" до МЦК Дубровка, трамвай № 3 – от "Чертановской" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской", а трамвай № 39 – от "Университета" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской".
Ограничения начнут действовать в 08:30 и сохранятся до окончания мероприятия. Пассажирам на это время рекомендовали пользоваться станциями метро "Новокузнецкая" и "Чистые пруды", а также автобусом № 913, он с 10:30 будет продлен от "Павелецкой" до остановки "Воронцово Поле".
Из-за проведения парада ретротранспорта также перекроют некоторые улицы в центре Москвы. Так, с 08:00 до 10:30 в субботу, 4 июня, будут полностью перекрыты три участка Садовнического проезда: от Климентовского переулка, дома 25, строения 1, до Пятницкой улицы, от дома 25 по Пятницкой улице до Большой Татарской улицы, а также участок в районе дома 22/24, строения 1, на Овчинниковской набережной.
В Москве прошла репетиция парада ретротранспорта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: