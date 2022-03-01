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01 марта, 19:03

Шри-Ланка продлила визы российских туристов на два месяца

за рубежомтуризм

Фото: depositphotos/surangastock

Шри-Ланка продлила визы туристам из России и Украины на два месяца. Об этом говорится в заявлении официального портала правительства страны.

Сообщается, что туристические визы продлеваются бесплатно по предложению профильного министерства Шри-Ланки.

"Растущий политический кризис между Россией и Украиной затруднил возвращение туристов на их родину. Принимая во внимание эту ситуацию, правительство одобрило предложение министерства туризма продлить визы туристам на два месяца без взимания дополнительной платы", – цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что на данный момент на Шри-Ланке отдыхают более 11 тысяч россиян и почти 4 тысячи граждан Украины.

Ранее сообщалось, что Россия закрывает свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, в том числе Германии, Испании и Франции. В список также вошли авиакомпании Австрии, Канады, Болгарии, Греции, Финляндии, Польши, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и других стран. Они смогут войти в воздушное пространство России только по специальному разрешению Росавиации или министерства иностранных дел РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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