В России продлили ограничения на полеты на юг страны

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 03:45 8 марта, сообщает ТАСС.
Это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Такое решение приняли авиационные власти в связи с тем, что зону для полетов признали небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров.
Аэропорты настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в воздушные гавани до снятия ограничений.
Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме. Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя авиаузлы Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах, включая соцсети.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Утром 24 февраля в Росавиации рассказали о приостановке работы аэропортов Геленджика, Симферополя, Элисты, Анапы, Краснодара, Брянска, Белгорода, Курска, Воронежа и Ростова-на-Дону.
Министерство транспорта РФ организовало горячую линию для информирования пассажиров о выборе альтернативных маршрутов для передвижения из-за временной приостановки работы аэропортов на юге страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: