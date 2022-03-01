В России продлили ограничения на полеты на юг страны

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Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 03:45 8 марта, сообщает ТАСС.

Это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Такое решение приняли авиационные власти в связи с тем, что зону для полетов признали небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров.

Аэропорты настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в воздушные гавани до снятия ограничений.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме. Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя авиаузлы Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах, включая соцсети.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Утром 24 февраля в Росавиации рассказали о приостановке работы аэропортов Геленджика, Симферополя, Элисты, Анапы, Краснодара, Брянска, Белгорода, Курска, Воронежа и Ростова-на-Дону.

Министерство транспорта РФ организовало горячую линию для информирования пассажиров о выборе альтернативных маршрутов для передвижения из-за временной приостановки работы аэропортов на юге страны.